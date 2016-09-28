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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:

انت تعرف اهمية الوقت والعمل من اجل تحقيق اهدافك، وانت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.

 

على الصعيد العاطفي:

انت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم ومن المرجح ان تستغرق الزيارات والمناسبات العائللية معظم وقتك.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

رغم انك تتمتع بصحة جيدة الا ان قدرتك على التحمل تنخفض والقدرة على الانجاز والخروج من السرير بالنسبة لك مهمة صعبة جدصا

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تحب الناس الحقيقية والصادقة وهذا يجعلك على استعداد لخسارة اى شخص لو شككت فى صدقه هذا جيد ولكن تذكر ان الحياة ليست اابيض واسود فقط.


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مصر 365

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