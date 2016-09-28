برج القوس حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

من المرجح أن تفتح اليوم فرص عظيمة على الصعيد المهنى، فيمكنك الحصول على عمل رائع وقد تحصل على المساعدة من شخص غير متوقع كنت قد ساعدته فى الماضى.

على الصعيد العاطفى

اليوم أنت عاطفى للغاية فستواجه كل المشاعر الإيجابية والسلبية فهذا ليس هو الأفضل لاتخاذ أى قرار حاسم بشأن الحياة الرومانسية الخاصة بك وخاصة إذا كنت بالفعل فى علاقة ملتزمة.

على الصعيد الصحى

جسمك يعمل دون توقف ولا ينبغى أن يكون ذلك بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة لك فعليك ممارسة رياضة والنوم بشكل جيد، ولكن إذا كان جسمك يواجه بعض الصعوبات فى العمل بشكل طبيعى بعد ذلك يجب اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتواصل مسيرتك، وسيكون أحد هذه التدابير هو زيادة كمية المياه.

توقعات علماء الأبراج

اليوم قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات إذا كنت تسير لعمل مهم، لا تفقد أعصابك كما أنها ليست سوى مرحلة قصيرة وسوف تمر بسهولة ، فحاول قضاء بعض الوقت مع عائلتك.