أخبار عاجلة

فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016

>

على الصعيد المهنى

من المرجح أن تفتح اليوم فرص عظيمة على الصعيد المهنى، فيمكنك الحصول على عمل رائع وقد تحصل على المساعدة من شخص غير متوقع كنت قد ساعدته فى الماضى.

 

على الصعيد العاطفى

اليوم أنت عاطفى للغاية فستواجه كل المشاعر الإيجابية والسلبية فهذا ليس هو الأفضل لاتخاذ أى قرار حاسم بشأن الحياة الرومانسية الخاصة بك وخاصة إذا كنت بالفعل فى علاقة ملتزمة.

 

على الصعيد الصحى

جسمك يعمل دون توقف ولا ينبغى أن يكون ذلك بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة لك فعليك ممارسة والنوم بشكل جيد، ولكن إذا كان جسمك يواجه بعض الصعوبات فى العمل بشكل طبيعى بعد ذلك يجب اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتواصل مسيرتك، وسيكون أحد هذه التدابير هو زيادة كمية المياه.

 

توقعات علماء الأبراج

اليوم قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات إذا كنت تسير لعمل مهم، لا تفقد أعصابك كما أنها ليست سوى مرحلة قصيرة وسوف تمر بسهولة ، فحاول قضاء بعض الوقت مع عائلتك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى