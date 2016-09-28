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بالصور.. الرقابة الإدارية بشرم الشيخ تضبط 67 كيلو لحوم بدون بيانات

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بالصور.. الرقابة الإدارية بشرم الشيخ تضبط 67 كيلو لحوم بدون بيانات بالصور.. الرقابة الإدارية بشرم الشيخ تضبط 67 كيلو لحوم بدون بيانات

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

شنت الرقابة الإدارية فرع جنوب سيناء ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة المقدم علي قاسم عضو هيئة الرقابة الادارية حملة موسعه علي ومحال بيع السلع الغذائية الكبري بمدنية شرم الشيخ وتأكدت من مدي توافر السلع الغذائية الاساسية لدي الجمهور من السكر والزيت والمسلي والشاي.

ورصدت الحملة ضبط67 كيلو للحوم بدون بيانات بسوبر ماركت شهير بشرم الشيخ وتم تحرير محضر تموين واحالة الى النيابة، كما رصدت الحملة فى مدنية طور سيناء بعض الملاحظات فى محال منها عدم التهوية الجيدة في اغلب المحال المتعاملة في بيع السلع الغذائية للجمهور .

ورصدت الحملة وجود المنظفات بجانب الاغذية والاطعمة وقررت ابعادها حفاظاً علي عدم تعرض السلع للتلف حيث قامت الحملة بتفتيش على السوبر ماركت بطور سيناء  ونتقدت الحملة عدم توافر صناديق لجمع القمامة تفتح بالقدم تحسباً لعدم فتح الصناديق بالأيدي ومكافحة الذباب والحشرات الطائرة خاصة بعد ان وجدوا الذباب علي قرمة تقطيع اللحوم.

وقررت الحملة الاحتفاظ بعبوات الجبن من الحجم الكبير في مخزن آمن حتى لا تكون سبباً في جذب الحشرات والآف وقررت الحملة اعدام 9 كليو و70 جرام من البسطرمة لدي سوبر ماركت شهير لانتهاء صلاحيتها. 

وشارك فى الحملة على عبد الشافي مفتش  التموين بالمحافظة وعلى عبد ومحمد اسماعيل مفتش صحي وأحمد صباح الضرائب العامة.

 

 

 

 

 

 


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