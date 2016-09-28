فرج عامر لوزير الزراعة: «ذنب طفلة العياط فى رقبتك ليوم الدين»

أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن وزير الزراعة هو المسئول الأول والأخير عن وفاة طفلة العياط بسبب افتراس نمر لها، قائلًا :”هل وصل الإهمال إلى حد أن يكون هناك نمر داخل إحدى المزارع المرخصة من وزارة الزراعة والخاصة بتربية الحيوانات المفترسة والمملوكة لأحد رجال الأعمال، يفترس طفلة عمرها 9سنوات؟”

وصرح عامر بأن الإهمال الحكومي يزداد يومًا بعد يوم، لدرجة أن الحكومة أصبحت عبء على المواطنين، مؤكدًا أن البرلمان لن يقف مكتوف الايدى أمام ذلك.

وتساءل :”هل أصبحت حياة المواطنين رخيصة لدرجة أن يكون هناك حيوان مفترس تحت سمع وبصر وزارة الزراعة ويفترس المواطنين، هذا لا يحدث فى جنوب افريقيا على الرغم من كونها مأوى للحيوانات البرية؟.

وناشد عامر رئيس الحكومة بالتدخل شخصيًا لوقف مهزلة وزارة الزراعة، مطالبًا برحيل وزير الزراعة بالاقالة من رئيس الجمهورية قبل الاطاحة به من البرلمان، مؤكدًا أنه أبسط ما يقدم لطفلة عمرها 9 سنوات.