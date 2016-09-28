مجلس الأعمال المصري الكندي يعقد ندوة حول أزمة السياحة في مصر

عقد مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، مساء اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان “أزمة السياحة فى مصر.. الفرص والحلول” وذلك بحضور محمد يحيى راشد وزير السياحة ، وناجى عريان رئيس لجنة السباحة بمجلس الأعمال المصرى الكندى.

من جانبه قال معتز رسلان، أن أزمة السياحة مازالت تعمق من جراح الاقتصاد المصرى، وظهر ذلك فى تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد وتفاقم أزمة الدولار بالتزامن مع تراجع الاستثمار السياحي والتأثيرات السلبية على العاملين فى قطاع السياحة.

وتابع رئيس مجلس لأعمال المصرى الكندى، أن الحكومة المصرية رغم كل هذه التحديات بذلت جهودا كبيرة لاستعادة حركة السياحة العالمية و خاصة الروسية والأوربية، وسط تفاؤل بنجاح هذه الجهود خلال الأيام القليلة الماضية.

المراسل عمر جمال