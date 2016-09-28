أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حكم بالسجن تسع سنوات على متشدد إسلامي في تدمير أضرحة تمبكتو

Google+ Print
حكم بالسجن تسع سنوات على متشدد إسلامي في تدمير أضرحة تمبكتو حكم بالسجن تسع سنوات على متشدد إسلامي في تدمير أضرحة تمبكتو

أحمد الفقي المهدي

أصدر قضاة مختصون في جرائم الحرب الدولية حكمهم يوم الثلاثاء بالسجن تسع سنوات على متشدد إسلامي سابق في قضية أقر خلالها بأنه مذنب فيما يتعلق بتحطيم أضرحة مقدسة خلال صراع في مالي عام 2012.

وهذه أول قضية تنظرها المحكمة الجنائية الدولية وتركز على تدمير التراث الثقافي كجريمة حرب.

وعلى مدار يومين من محاكمته في أغسطس طلب أحمد الفقي المهدي الصفح وأقر بأنه جرى التغرير به في خضم “موجة شر” على يد جماعتي تنظيم القاعدة وأنصار الدين الإسلاميتين المتشددتين اللتين نجحتا في الاستيلاء على المواقع الأثرية.

وبحسب رويترز قال القاضي راؤول بانجالانجان الذي رأس المحكمة إنه في يونيو حزيران ويوليو تموز عام 2012 “تعرضت عشرة من أهم وأشهر المواقع في تمبكتو للهجوم والتدمير… في عمل حربي يهدف إلى كسر روح الشعب.”

وطالب الادعاء بالسجن لمدة تتراوح بين تسع سنوات و11 سنة للمهدي الذي جلس هادئا مرتديا حلة رمادية اللون وكان يهز رأسه أثناء النطق بالحكم.

وقال القضاة إن الحكم أخذ في الاعتبار إعلان المهدي ندمه على ما فعل وتعاونه مع المحكمة.

وأقر المهدي بمشاركته في تدمير أضرحة تاريخية ومواقع دينية في تمبكتو يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر عندما كانت مالي في عصرها الذهبي كمركز تجاري وموطن للتصوف الإسلامي.

ورحبت حكومة مالي بقرار المحكمة ووصفته بأنه “مصدر للأمل لكل ضحايا الأيديولوجيا الهمجية…(أيدلوجية) الإرهابيين المتغطرسين في شمال مالي.”

وقالت إن القرار ينبغي أن يكون “تحذير للمجرمين الذين يهاجمون الممتلكات الثقافية.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب