أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

توتنهام يهزم سيسكا بهدف وليفركوزن يتعادل مع موناكو بـ«أبطال أوروبا»

Google+ Print
توتنهام يهزم سيسكا بهدف وليفركوزن يتعادل مع موناكو بـ«أبطال أوروبا» توتنهام يهزم سيسكا بهدف وليفركوزن يتعادل مع موناكو بـ«أبطال أوروبا»

مباراة توتنهام وسيسكا موسكو

أسفرت ثاني جولات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم عن فوز توتنهام الإنجليزي على سسكا موسكو الروسي 1-0 ، وتعادل موناكو الفرنسي مع باير ليفركوزن الألماني 1-1.

وفي مباراة سسكا موسكو وتوتنهام بملعب الأول سسكا موسكو أرينا، سجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون هدف توتنهام والمباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليحصد الفريق الإنجليزي على نقاط المباراة الـ 3.

بينما انتهت مواجهة موناكو وباير ليفركوزن، على ملعب لويس الثاني بفرنسا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان ليفركوزن هو البادئ بالتسجيل عن طريق المكسيكي خافيير هرنانديز هدف الفوز للفريق الألمانيفي الدقيقة 73، قبل أن ينتزع موناكو هدف التعادل في المنعطف الأخير من المباراة في الدقيقة 94.

وبذلك حصد توتنهام أول 3 نقاط له ليحتل وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد سسكا موسكو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

فيما حصل باير ليفركوزن على نقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، كما اكتسب موناكو نقطة أيضا ليصبح في جعبته أربع نقاط يتصدر بها المجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا