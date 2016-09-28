توتنهام يهزم سيسكا بهدف وليفركوزن يتعادل مع موناكو بـ«أبطال أوروبا»

أسفرت ثاني جولات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم عن فوز توتنهام الإنجليزي على سسكا موسكو الروسي 1-0 ، وتعادل موناكو الفرنسي مع باير ليفركوزن الألماني 1-1.

وفي مباراة سسكا موسكو وتوتنهام بملعب الأول سسكا موسكو أرينا، سجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون هدف توتنهام والمباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليحصد الفريق الإنجليزي على نقاط المباراة الـ 3.

بينما انتهت مواجهة موناكو وباير ليفركوزن، على ملعب لويس الثاني بفرنسا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان ليفركوزن هو البادئ بالتسجيل عن طريق المكسيكي خافيير هرنانديز هدف الفوز للفريق الألمانيفي الدقيقة 73، قبل أن ينتزع موناكو هدف التعادل في المنعطف الأخير من المباراة في الدقيقة 94.

وبذلك حصد توتنهام أول 3 نقاط له ليحتل وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد سسكا موسكو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

فيما حصل باير ليفركوزن على نقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، كما اكتسب موناكو نقطة أيضا ليصبح في جعبته أربع نقاط يتصدر بها المجموعة.