لمرضى السكر.. 10 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

يخشي الكثير من مرضي السكر التعرض إلي الأزمات الصحية، لأن مستوي الكلوجوز في الدم عندما لا ينضبط يكون هناك مضاعفات صحية خطيرة، لذا يحرصوا على متابعة كل ما هو صحي لهم.

لذا نشر موقع ” boldsky”، أفضل الأطعمة التي تساعد على تعزيز الحالة الصحية لديهم ومنحهم العناصر الغذذائية التي يحتاجونها ومنها:

- الفول:

> يعمل الفول على استقرار نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلي قدرته على تقليل نسبة الأنسولين في الجسم ويساعد على ضبطه وفقًا لما يحتاجه مريض السكر.

- الخضراوات الورقية:

> تحتوي الخضراوات الوقية على نسبة عالية من الفيتامينات، والألياف الغذائية مما تساعد على ضبط مستوي السكر في الدم.

- الطماطم:

> تعمل الطماطم على إمداد الجسم بالحديد، الفيتامينات، البوتاسيوم، بالإضافة إلي أنها مصدر ممتاز لليكوبين، وهو ما يساهم بصورة كبيرة في ضبط مستوي السكر في الدم.

- العدس:

> يحتوي العدس على المواد المضادة للأكسدة، والألياف الغذائية القابلة للذوبان، وغير القابلة للذوبان، وهو ما يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وبدوره يساهم في حرق الدهون وخفض الكولسترول الذي يُشكل خطورة على مريض السكر.

- القرنبيط:

> يعتبر واحد من أفضل الخضراوات التي تساعد على ضبط مستوي السكر في الدم، كونها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وهو ما يحتاجه مرضي السكر.

- التفاح:

> يحتوي التفاح على نسبة معقولة من السكر وهو ما لا يشكل خطورة على مرضي السكر، لذا يجب تناوله بصورة يومية.

- العنب:

> يعمل العنب على زيادة التمثيل النظام الغذائي لمرضي السكر، ومن ثم المساهمة في زيادة الوزن.

- البرتقال:

> يعمل البرتقال على تعويض جسم مريض السكر بالسكر اللازم، فالحمضيات تقلل من خطر الإصابة بمضاعفات السكر.

- الأوفوكاو:

> يحتوي الأفوكادو على الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات والدهون الصحية، وهو ما يؤثر بالإيجاب على نسبة السكر بالدم.

- السلمون:

> يحتوي السلمون على أوميجا 3 الدهنية والتي تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب التي يكون مريض السكر عرضه لها.