وزير الطيران: إتفاقية مصرية روسية تتضمن الاجراءات الامنية عند استئناف الرحلات

أعلن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، استكمال المباحثات المصرية الروسية، حول استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، وذلك خلال لقائه مع مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسى، وقال في بيان وسمي للوزارة ، تم استعراض الاجراءات الامنية المطبقة بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وما تم اتخاذه من خطوات لزيادة أمن الطيران بالمطارات المصرية من تأمين للركاب والحقائب والطائرات، والاستعدادات الخاصة لعودة الرحلات الروسية الى مصر، كما تم مناقشة كافة القضايا التقنية الخاصة بأمن الطيران والمتطلبات التى تم الاتفاق عليها من أجهزة ومعدات ومواعيد وصولها وتركيبها فى المطارات المختلفة .

وأضاف الوزيران الوزارة ممثلة فى سلطة الطيران المدنى تقوم بدراسة وضع إتفاقية ثنائية بين البلدين، تتضمن الاجراءات الامنية والأليات التى سيتم إتباعها عند استئناف حركة الطيران بين البلدين، وتعتمد الإتفاقية فى بنودها على الاجراءات التى أقرتها منظمة “الايكاو” ومدرجة بالفعل فى البرنامج القومي لأمن الطيران المصري .

كما دعا فتحى الوفد الأمنى المرافق لوزير النقل الروسى لزيارة مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولى ، للتعرف على الأجهزة الأمنية المتطورة التى سيتم استخدامها بالمبنى .

ومن جانبه صرح وزير النقل الروسى أن محادثات استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر ، والمتوقفة منذ نهاية العام الماضي قطعت شوطاً كبيراً ، وذلك بفضل تعاون الجانب المصري، مشيداً بالمباحثات التى تمت مع وزارة الطيران خلال زيارته الحالية لمصر، كما أكد ان هناك أمل كبير لتحقيق نتائج بناءة، وان هناك استعدادات كبيرة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين فى القريب العاجل.

حضر اللقاء من الجانب الروسي نيكولاي زخريابن نائب وزير النقل الروسي ويوري بتروف مساعد وزير النقل الروسي وسيرجى كيروتشينو سفير روسيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهما .