الأهلي يقرر إنشاء إدارة لتنظيم المباريات برئاسة وليد مهدي

نورهان فايد

قرر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود طاهر في اجتماعه المنعقد حاليا بمقر الجزيرة انشاء ادارة للمباريات لمختلف الالعاب، لتكون مسئولة عن التنظيم وخروج المباريات بشكل يتناسب مع النادي علي أن تتواصل مع جميع الهيئات والوزارات والاتحادات المعنية بملف الاستادات.

كما سيتم انشاء قسم خاص تحت مسمى المراسم والبروتوكول يكون مسئول عن هذه الجزئيه ويواكب جميع ما يحدث في الاندية العالمية وانشاء قسم جديد تحت مسمي امن الملاعب يتم تأهيله وتجهيزه بالشكل الذي يواكب الاستادات العالميةكما وضع المجلس اليه جديدة تنظم دخول المسئولين والقنوات الفضائية والصحفيين والشركات الراعية لحين صدور قرار بعودة الجماهير مرة اخرىومن المقرر ان يترأس الادارة الجديدة وليد مهدي منسق حقوق الرعاية، بسبب خبرته في هذا المجال.

شبكةعيونالإخبارية

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