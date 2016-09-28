ليلة_الأبطال بالفيديو - راية الجزائر ترتفع.. رأسية سليماني تقود ليستر للفوز على بورتو ورقم تاريخي

قاد النجم الجزائري إسلام سليماني فريقه ليستر سيتي للفوز على بورتو البرتغالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعد هذا الفوز أصبح ليستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق الفوز في أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا خلال مشاركته الأولى.

ويشارك ليستر سيتي في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي.

وتألق سليماني المنضم مؤخرا لصفوف ليستر قادما من سبورتنج لشبونة وسجل هدف المباراة الوحيد ليحقق ليستر فوزه الثاني على التوالي في البطولة.

وفي الدقيقة 25 أرسل النجم الجزائري رياض محرز عرضية متقنة على رأس مواطنه إسلام سليماني الذي حول الكرة داخل مرمى الفريق البرتغالي ببراعة.

ويلعب ليستر سيتي في المجموعة السابعة بجانب كل من كوبنهاجن الدنماركي وكلوب بروج البلجيكي.

وبهذه النتيجة يتصدر ليستر سيتي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز على كلوب بروج في الجولة السابقة.

في نفس المجموعة حقق كوبنهاجن الدنماركي الفوز على كلوب بروج البلجيكي برباعية دون رد.

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