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#ليلة_الأبطال بالفيديو – يوفنتوس يستعرض قوته برباعية في زغرب.. وإشبيلية يلاحقه

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#ليلة_الأبطال بالفيديو – يوفنتوس يستعرض قوته برباعية في زغرب.. وإشبيلية يلاحقه #ليلة_الأبطال بالفيديو – يوفنتوس يستعرض قوته برباعية في زغرب.. وإشبيلية يلاحقه

قدم يوفنتوس مباراة كبيرة أمام مضيفه دينامو زغرب واكتسحه برباعية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وحسم يوفنتوس صدارة المجموعة لصالحه بفارق الأهداف عن إشبيلية الذي انتصر على ضيفه ليون بهدف دون مقابل ليتساوى برصيد أربع نقاط مع السيدة العجوز.

وافتتاح ميرالم بيانيتش التسجيل في الدقيقة 24 وضاعف جونزالو إيجواين النتيجة في الدقيقة 31.

وكرر يوفنتوس نتيجة الشوط الأول في الثاني بهدفين كان الثالث من نصيب باولو ديبالا في الدقيقة 57.

وسدد بيانيتش ركلة حرة في الدقيقة 85 أخطأ أدريان سمبر الكرة وحولها في مرماه ليجعل النتيجة 4-0.

شاهد الأهداف

وفي إطار المجموعة ذاتها سجل وسام بن يدر مهاجم إشبيلية هدف فوز فريقه على ليون في الدقيقة 52.

وأهدر لوسيانو داريو فيتو ركلة جزاء في الدقيقة 69 لصالح إشبيلية.

بتلك النتائج يرفع يوفنتوس وإشبيلية رصيدهما للنقطة الرابعة، فيما يحل ليون ثالثا برصيد ثلاث نقاط ويأتي زغرب رابعا بلا نقاط.

ويلعب إشبيلية ضد دينامو زغرب في كرواتيا يوم 18 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة بينما يسافر يوفنتوس إلى فرنسا لمواجهة ليون.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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