مسؤول:أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تبحث مزيدا من الإجراءات ضد كوريا الشمالية

ذكر مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعمل على قطع مصادر الدخل لكوريا الشمالية من الفحم وتحويلات العمال في الخارج وتدرس مزيدا من الإجراءات المشتركة بعد أحدث اختبار نووي لبيونج يانج.

وقال دانيال روسيل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشرق آسيا إن الدول الثلاث تحقق تقدما في مجالات رئيسية ومنها تعطيل تجارة الأسلحة الكورية الشمالية وعدم تسهيل الإجراءات المتعلقة بمرور السفن الكورية الشمالية.

وأضاف روسيل في شهادة معدة سلفا لجلسة في الكونجرس “نركز جهودنا على قطع موارد الدخل لبرامج الأسلحة النووية والباليستية غير المشروعة للنظام ومنها الدخل الناجم عن تجارة الفحم والعمال الكوريين الشماليين في الخارج.

“ستواصل دولنا الثلاث زيادة التكاليف على كوريا الشمالية واستهداف إيراداتها وسمعتها إلى أن تتخذ قرارا استراتيجيا بالعودة إلى المحادثات الجادة بشأن نزع الأسلحة النووية والتقيد بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.”

وتجري محادثات أيضا بشأن مشروع قانون عقوبات جديد محتمل للأمم المتحدة بخصوص كوريا الشمالية بعدما نفذت أحدث وأكبر اختباراتها النووية في التاسع من سبتمبر .