هدف "صنع في الجزائر" يقود ليستر للفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا

نورهان فايد

نجح الثنائي الجزائري، رياض محرز، وإسلام سليماني لاعبا ليستر سيتي، في قيادة فريقهم للفوز على بورتو البرتغالي في، بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ووكرز ستديوم" ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 6 نقاط، بالفوز في المباراتين، فيما تجمد رصيد بورتو عند نقطة وحيدة، بالتعادل أمام إف سي كوبنهاجن في الجولة الأولى.

وأحرز سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من زميله ومواطنه رياض محرز من الجهة اليمنى، ليكون هدف جزائري خالص.

شبكةعيونالإخبارية

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