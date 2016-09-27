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وزير النقل الروسي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

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وزير النقل الروسي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي وزير النقل الروسي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي

غادر مطار القاهرة الدولي مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي، عائدًا على رأس وفد رفيع المستوى بطائرة خاصة إلى موسكو، بعد زيارة لمصر استغرق يومين استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح ، وشريف فتحي وزير الطيران المدني.

وأجرى «سوكولوف» خلال زيارته لمصر عدة مباحثات مع عدد من كبار المسئولين، من بينهم شريف فتحي وزير الطيران المدني، في لقاء استغرق 6 ساعات بالوزارة وبأحد الفنادق المجاورة للمطار، لبحث استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية إلى ، وذلك بعد تنفيذ كل الشروط التي طلبتها اللجان الأمنية الروسية التي تفقدت إجراءات الأمن لتأمين الركاب والبضائع والطائرات بالمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

من ناحية آخرى انتهت شركة الطيران الوطنية الروسية من تجهيز مكاتبها بمبنى الركاب الجديد 2 بمطار القاهرة الدولي استعدادًا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، بعد توقفها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.

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