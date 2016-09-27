أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

فيديو يثير الجدل في المكسيك: فتاة فارقت الحياة منذ 300 عام تفتح عينيها ...

  • منوعات
  • 75
Google+ Print
فيديو يثير الجدل في المكسيك: فتاة فارقت الحياة منذ 300 عام تفتح عينيها ... فيديو يثير الجدل في المكسيك: فتاة فارقت الحياة منذ 300 عام تفتح عينيها ...

نشرت صحيفة مترو البريطانية، تقريرًا عن طفلة، تدعى سانتا إنوسونسيا، فارقت الحياة منذ أكثر من 300 عام، موضحة أنها رحلت عن عالمنا عقب طعن والدها لها، عدة مرات ما أودى بحياتها.

وذكرت الصحيفة أن جثمان الفتاة يرقد في كاتدرائية «جوادالاخارا» بالمكسيك، ومحفوظ بمادة الشمع منذ ما يقرب من 3 قرون، باعتبارها قديسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجلًا كان يزور الكنيسة، وبدأ في تصوير جسد الفتاة، لكن فجأة فتحت الطفلة عينيها لثوان معدودة أثناء التقاط الرجل للفيديو، ما جعل العديد من الأشخاص ينقسمون بين مؤيدين للفيديو وآخرون يرفضون، وهو الحادث الذي أثار الجدل بين المشاهدين للفيديو لأن الطفلة فعلت شيئًا صعق الجميع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين

فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)