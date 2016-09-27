فيديو يثير الجدل في المكسيك: فتاة فارقت الحياة منذ 300 عام تفتح عينيها ...

سمر العشري

نشرت صحيفة مترو البريطانية، تقريرًا عن طفلة، تدعى سانتا إنوسونسيا، فارقت الحياة منذ أكثر من 300 عام، موضحة أنها رحلت عن عالمنا عقب طعن والدها لها، عدة مرات ما أودى بحياتها.

وذكرت الصحيفة أن جثمان الفتاة يرقد في كاتدرائية «جوادالاخارا» بالمكسيك، ومحفوظ بمادة الشمع منذ ما يقرب من 3 قرون، باعتبارها قديسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجلًا كان يزور الكنيسة، وبدأ في تصوير جسد الفتاة، لكن فجأة فتحت الطفلة عينيها لثوان معدودة أثناء التقاط الرجل للفيديو، ما جعل العديد من الأشخاص ينقسمون بين مؤيدين للفيديو وآخرون يرفضون، وهو الحادث الذي أثار الجدل بين المشاهدين للفيديو لأن الطفلة فعلت شيئًا صعق الجميع .

شبكةعيونالإخبارية

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