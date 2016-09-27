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أحمد عز يدعو المصريين للتفاؤل عبر «المصري اليوم»

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أحمد عز يدعو المصريين للتفاؤل عبر «المصري اليوم» أحمد عز يدعو المصريين للتفاؤل عبر «المصري اليوم»

أحمد عز

عاد رجل الأعمال المصري أحمد عز إلى الساحة العامة مرة آخرى، ولكن هذه المرة ككاتب لمقال على صحيفة «المصري اليوم».

ونشرت الصحيفة مقال لرجل الأعمال معنون بـ«دعوة للتفاؤل»، والذي أكد في افتتاحيته أن هدفة من المقال ليس السعي وراء الظهور، ولكنه رأى – بدافع وطني- أن يشارك في «دعوة الجميع إلى التفاؤل»، عبر مقاله.

رجل الأعمال أحمد عز سرد في مقاله ما اسماه بـ«التفاؤل المدعوم بحقائق اقتصادية من أرض الواقع»، ليناقش في المقال الوضع الاقتصادي لمصر، موضحًا أن مشاكل اقتصادية كثيرة في طريقها إلى الحل.

وقدم رجل الأعمال تحليل لمؤشرات الاقتصاد المصري تناولها في 6 ملاحظات رئيسية، مضمونها أنه «لا مبرر للتشاؤم أو الانزعاج المبالغ فيه» الذي يغلب على المصريين بحد وصفه.

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