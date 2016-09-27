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أشياء لا تتناولها قبل صعودك الطائرة : «اللبان» ...

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ينصح أخصائيو التغذية، المسافرين على متن الطائرة بتناول أنواع محددة من الطعام والابتعاد عن أخرى لما تسببه من مشاكل صحية، بحسب موقع sputniknews ، وهذة النصائح هي :

_ الوجبات الجاهزة

امتنع عن تناول الأطعمة الدسمة والجاهزة في المطار أو في منزلك قبل وقت قصير من موعد رحلتك، لأنها قد تسبب لك حرقة وألمًا في المعدة وخصوصا عند تغير الأجواء داخل الطائرة بعد إقلاعها.

_ السكريات واللبان

احرص على عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر المصنّع قبل موعد إقلاع طائرتك، فهي قد تسبّب لك الغازات وأحيانًا الإسهال أيضًا .

_ البروكلي والكرنب

لا تتناول قبل موعد الرحلة الخضار وبالتحديد البروكلي والملفوف، لأن تقلّب الضغط الجوي داخل الطائرة يسبّب تكوّن الغازات في معدتك، التي تزداد شدتها مع تناول هذه الخضر، وبالتالي تزيد من شعورك بالانزعاج الشديد.

_ العدس والفاصوليا

يجب أيضا تجنب تناول القرنبيط والعدس والحمص والفاصوليا المعلبة .

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رئيس قسم الأخبار