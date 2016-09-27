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إصابة 3 عسكريين أتراك فى غارة جوية لتنظيم “داعش” شمال سوريا

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إصابة 3 عسكريين أتراك فى غارة جوية لتنظيم “داعش” شمال سوريا إصابة 3 عسكريين أتراك فى غارة جوية لتنظيم “داعش” شمال سوريا

القوات التركية _ أرشيفية

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية إصابة 3 عسكريين أتراك فى غارة جوية نفذتها طائرة حربية من دون طيار تابعة لتنظيم “داعش” فى شمال سوريا.

وذكرت ذلك قناة “روسيا اليوم” الليلة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أول إشارة رسمية تتحدث عن امتلاك “داعش” لطائرة دون طيار قادرة على مهاجمة الأهداف.

وفى سياق آخر، ذكرت هيئة الأركان العامة أن القوات التركية أطلقت، اليوم الثلاثاء، فى إطار عملية “درع الفرات” 57 قذيفة من منظومات “فرطينا” لمدافع “الهاوترز” دمرت 30 هدفا لـ”داعش” بعد تحديد مواقعها بواسطة طائرات تركية من دون طيار.

وأفادت بأن قوات التحالف الدولى ضد الإرهاب، بما فى ذلك سلاح الجو التركى، وجهت سلسلة ضربات إلى مواقع المسلحين بين مدينتى أعزاز والراعى شمال سوريا فى هجوم أسفر عن تدمير عدد من مبان استخدمها التنظيم مراكزا للقيادة، ومقتل جميع عناصره المتواجدين فيها.

أ ش أ

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