حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع

عاطفياً: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار

صحياً: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر أنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس لمصلحتك

برج الثور

مهنياً: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك، ولا سيما أنك على وشك تقديم مشاريع عمل كبيرة

عاطفياً: تعيش مع الحبيب حياة جميلة وتحفّزكما على تبادل الآراء والأحاديث الشائقة

صحياً: حاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس

برج الجوزاء

مهنياً: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيداً ومكابراً أمام أرباب العمل، بل كن ليناً إلى أقصى الحدود

عاطفياً: حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك، لذا لا تبق على هذه الحالة مدة طويلة

صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية

برج السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن طارئ فيف عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيداً

عاطفياً: تلتقي شخصاً يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منه

صحياً: تزيل عنك غبار التعب والملل الذي سيطر عليك أخيراً وتمتلئ نشاطاً

برج الأسد

مهنياً: يدخل مارس برجك ويشكل مربعاً مع جوبيتير، ما قد يشير إلى أوضاع عاصفة، ويعني ضرورة الدفاع عن النفس

عاطفياً: قد تفاجئك بعض التطورات، وتدفعك الى التريث وعدم التصرف بعشوائية مع الشريك

صحياً: خفف من التحديات ولا تعرَض نفسك للأخطار، ولا تسمّ شجاعة ما هو بالفعل تهوراً، فالشجاعة تحتاج الى تعقّل

برج العذراء

مهنياً: قد تعيش يوماً مثقلاً بالمتاعب العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة

عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه

صحياً: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلباً على صحتك، فكن حذراً

برج الميزان

مهنياً: قد يعرض أمر مستجد علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير

عاطفياً: اذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن ان لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها

صحياً: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل

برج العقرب

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات غير متوقعة

عاطفياً: لا تحشر أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك

صحياً: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيد ويحرك معظم عضلات جسمك

برج القوس

مهنياً: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ

عاطفياً: لا تتذمر مهما سعى الشريك للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات

صحياً: استفد من الطقس الجميل والرائع، وانهض باكراً وانطلق في رحلة مشي وهرولة مدة ساعة

برج الدلو

مهنياً: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثاً تبذل جهوداً لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة

عاطفياً: تبذل والشريك جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات

صحياً: لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان

برج الحوت

مهنياً: تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية

عاطفياً : التعاطي مع الشريك تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذا اليوم بسلامة

صحياً: ما عليك سوى الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتيينات والفيتامينات والفواكه المفيدة

برج الحمل

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً، وتحقق مكاسب كبيرة

عاطفياً: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر

صحياً: قد تكون متضايقاً بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads