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النائبة زينب سالم: أدعم ترشح «السويدى» لرئاسة ائتلاف الأغلبية لأنه سيغير للأقوى

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النائبة زينب سالم: أدعم ترشح «السويدى» لرئاسة ائتلاف الأغلبية لأنه سيغير للأقوى النائبة زينب سالم: أدعم ترشح «السويدى» لرئاسة ائتلاف الأغلبية لأنه سيغير للأقوى

النائبة زينب سالم _ أرشيفية

أعلنت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب دعمها وتأييدها لترشح النائب محمد زكي السويدى، رئيسًا لائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان.

حيث صرحت النائبة زينب سالم، بأن الائتلاف يحتاج إلى إعادة ترتيب من الداخل، ويحتاج إلى فكر سياسي جديد، ونجد ذلك في محمد زكى السويدى، لما له من أفكار جديدة وبناءة، ولما له من خبرة سياسية، وحنكة فى التعامل مع النواب، موضحة أنه أبرز دليل على ذلك التفات كافة النواب بلا معارض على ترشحه.

وأضافت :” النائب زكى السويدى لم يكن ينتوى الترشح لولا مطالبة النواب، لما له من رصيد حسن لديهم، وإدارة جيدة للأمور البرلمانية، وحب واحترام معظم إن لم يكن كل السادة النواب، ورئاسته للائتلاف ستؤدى إلى تغير الصورة الذهنية عن الائتلاف إلى الأفضل، وستحسن من الأداء البرلماني بشكل عام، وأداء أعضاء الائتلاف بشكل خاص”.

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