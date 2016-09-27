رئيس جمعية تنمية الصادرات: 3 مليون ونصف صادرات مصر من المحاصيل الزراعية

أعلن رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية المهندس، محسن البلتاجي، اليوم الثلاثاء، أن قانون هيئة سلامة الغذاء سيتم إصداره خلال الأسابيع المقبلة، وذلك للإشراف على اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوت وغيرها.

وأضاف البلتاجي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هيئة سلامة الغذاء سيكون من ضمن مهامها التفتيش على الصادرات المصرية ومراكز التعبئة وغيرها، قائلاً: “عند بدء عمل هذه الهيئة فمن المؤكد أن تكون النتائج أحسن بصورة كبيرة”.

وتابع البلتاجي أن ما تصدره مصر من منتج المحاصيل الزراعية يتعدى الـ 3 مليون ونصف على الأقل، لافتًا إلى أن تضارب المصالح التجارية بين مصر وروسيا كانت سببًا في الأزمة الأخيرة بين البلدين.