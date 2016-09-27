أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس جمعية تنمية الصادرات: 3 مليون ونصف صادرات مصر من المحاصيل الزراعية

Google+ Print
رئيس جمعية تنمية الصادرات: 3 مليون ونصف صادرات مصر من المحاصيل الزراعية رئيس جمعية تنمية الصادرات: 3 مليون ونصف صادرات مصر من المحاصيل الزراعية

رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية المهندس، محسن البلتاجي

أعلن رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية المهندس، محسن البلتاجي، اليوم الثلاثاء، أن قانون هيئة سلامة الغذاء سيتم إصداره خلال الأسابيع المقبلة، وذلك للإشراف على اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوت وغيرها.

وأضاف البلتاجي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هيئة سلامة الغذاء سيكون من ضمن مهامها التفتيش على الصادرات المصرية ومراكز التعبئة وغيرها، قائلاً: “عند بدء عمل هذه الهيئة فمن المؤكد أن تكون النتائج أحسن بصورة كبيرة”.

وتابع البلتاجي أن ما تصدره مصر من منتج المحاصيل الزراعية يتعدى الـ 3 مليون ونصف على الأقل، لافتًا إلى أن تضارب المصالح التجارية بين مصر وروسيا كانت سببًا في الأزمة الأخيرة بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري "

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك