مئات اليونانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديدًا بسياسات الخصخصة

تظاهر مئات اليونانيين، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان بساحة «سينتاغما» وسط العاصمة أثينا، تنديدًا بسياسات الخصخصة للحكومة.

وبحسب وكالة «الأناضول» لم تشهد المظاهرة التي دعا إليها اتحاد العاملين في القطاع العام اليوناني، أي حادثة عنف.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني لاحقًا، على مسودة لحزمة قوانين جديدة ناقشها اليوم، لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من حزمة إنقاذ بقيمة 2.8 مليار يورو.

وتتصدر الخصخصة حزمة القوانين المذكورة، ومن بين الشركات العامة التي سيتم خصخصتها مؤسسة الطاقة العامة “DEI”، وإدارة المياه والصرف الصحي في أثينا ومدينة سالونيك.