بالصور.. انتشار التوك توك يشل الحركة المرورية بطريق سوهاج أسيوط

تتصدر مشكلة التوك توك بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، قائمة مشكلات المركز، وذلك نظرا لتزايدها الملحوظ بشكل كبير عن باقى مراكز المحافظة، كما تحول المركز لمحطة لبيع وشراء وتجارة التوك توك.

وأصبح التوك توك أحد أهم أسباب حوادث الطرق، بسبب انتشاره على طريق أسيوط سوهاج الزراعى، وتسابقه السعة مع سيارات الأجرة أو النقل السريع، كذلك عدم الالتزام بالتراخيص التى تقنن وضعه فى السير، وقيادته من قبل أطفال، دون السن القانونى.

قال محمد صديق، أحد اهالى مركز أبو تيج، إن المركز يعانى معاناة شديدة من ازدحام التوك توك ، والذى أصبح يحصد أرواح الشباب، نتيجة السرعة الزائدة وعدم الرقابة، والسير عكس الإتجاه والاستخدام السيئ له، لافتا إلى أن أغلب سائقى التوك توك ، وتسبب الانتظار أمام المدارس والمستشار، مما أدى إلى تحويلها إلى مواقف عشوائية، علاوة على ذلك معاملتهم السيئة للمواطنين.

وأضاف صابر فتحى، أن مدينة أبوتيج تحتل المركز الأول فى إعداد التوك توك، والتى تقدر بحوالى أكثر من 40 الف مركبة، مما تسبب فى اختناق مرورى بالمدينة، بالإضافة إلى حدوث الكثير من المشاكل بين سائقيه وأصحاب السيارات، بسبب عدم الالتزام فى السير بالاتجاة الصحيح، منتقدا عدم الرقابة من المسئولين عليه.

ومن جانبه، أوضح سالم عيد، أن هناك عدد من السائقين يقوموا باستغلال الركاب، بالإضافة إلى عدم توحيد الأجرة، واستغلال المواطنين، مطالبا مجلس المدينة بالتدخل لوضع حلول لهذه المشكلة، لافتا إلى أن المواطنين يعيشوا فى حالة رعب، خوفا على أطفالهم من السرعة الجنونية لسائقى التوك توك.

وفيما قال على جمال، على الرغم من أن التوك توك لة أثر ايجابى فى حل أزمة المواصلات الداخلية، التى تصعب على دخول السيارات فيها، إلا أنه تحول إلى نقمة كبيرة فى الشوارع، وأننا لانستطيع النزول من منازلنا خوفاً من التوك توك الذى أصبح يمثل خطر دائم على السكان والأطفال، وعدم وضع آليات وقوانين معينة للتوك توك، تسبب فى انتشاره.

وأكد حسانين جمال، أن المحافظ أمهل لأصحاب التوك توك، لترخصيه ووضع القوانين لهم، ولكن تلك القرارات لا تنفذ خاصة من قبل المجالس المحلية، حيث أغلب الموظفين يمتلكون الكثير من التكاتك، - بحسب قوله- فهو السبب الرئيسى فى عدم تنفيذ هذة القرارت.

وأوضح جمال، أن التوك توك أصبح وسيلة من ضمن وسائل الإجرام فى السرقة والنهب وعمليات الثأر والبلطجة، مطالبا المسئولين بحل هذه المشكلة التى عرضت حياة الكثيرين للخطر .