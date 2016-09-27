مباشر #ليلة الأبطال - دورتموند (1)-(1) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا وأبرزها بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني.

ويستضيف بروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري الأبطال على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويلعب ريال مدريد مع دورتموند في المجموعة السادسة رفقة سبورتنج لشبونة البرتغالي وليجا وارسو البولندي.

بجانب باقي مباريات اليوم من دوري الأبطال في مختلف المجموعات.

ق 71: توتنام يسجل الهدف الأول في مرمى سيسكا موسكو عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

ق 68: رفاييل فاران يسجل هدف ريال مدريد الثاني بعد متابعة لتسديدة كريم بنزيمه بعد عرضية من رونالدو.

ق 57: باولو ديبالا يسجل هدف يوفنتوس الثالث في مرمى دينامو زغرب

ق 52: إشبيلية يسجل الهدف الأول في ليون عن طريق بن يادير.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول في جميع البماريات.

ق 45: الحكم يلغي هدفا لرونالدو برأسية رائعة بداعي التسلل.

ق 43: سجل أوباميانج هدف التعادل لدورتموند مستغلا خطأ فاران في إبعاد الكرة بعد تسديدة جريريو من ضربة حرة مباشرة وتصدي نافاس.

ق35: رأسية خطيرة من بنزيمة ولكن الأخير كان فى وضعية تسلل.

ق31: كرة بينية طويلة لداخل منطقة الجزاء عن طريق ميراليم بيانيتش وإستلام رائع من جونزالو إيجواين وتسديدة قوية على يمين الحارس ليعلن عن الهدف الثاني لليوفي.

ق 25: يوفنتزس يتقدم على دينامو زغرب عن طريق ميراليم بيانيتش.

ق 25: إسلام سليماني يحرز هدف التقدم لليستر سيتي في بورتو بعد عرضية من مواطنه رياض محرز.

ق 25: عثمان ديمبلي يهدر فرصة خطيرة لدورتموند أمام ريال مدريد.

ق 17: رونالدو يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى دورتموند.

ق 14: كريم بنزيمه يهدر انفرادا لريال مدريد.

ق13: تسديدة من على حدود منطقة الجزاء عن طريق داني ألفيش لاعب يوفنتوس لكن مرت بعيداً عن مرمى زغرب.

ق 10: خطورة من دورتموند على مرمى ريال مدريد.

تعرف على تشكيل الفريقين من هنا

انطلاق جميع المباريات