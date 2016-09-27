ليلة_الأبطال بالفيديو - محرز يمرر وسليماني يسجل.. هدف جزائري لليستر أمام بورتو

سجل النجم الجزائري إسلام سليماني هدفا لفريقه ليستر سيتي في مرمى بورتو خلال المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليستر مع بورتو البرتغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري الأبطال بملعب كينج باور.

وفي الدقيقة 25 أرسل النجم الجزائري رياض محرز عرضية متقنة على رأس مواطنه إسلام سليماني الذي حول الكرة داخل مرمى الفريق البرتغالي ببراعة.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لإسلام سليماني مع ليستر سيتي منذ انضمامه لهم بداية الموسم الحالي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويلعب ليستر سيتي في المجموعة السابعة بجانب كل من كوبنهاجن الدنماركي وكلوب بروج البلجيكي.

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