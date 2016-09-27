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الصحة: 202 حالة وفاة الحصيلة النهائية لغرق «مركب رشيد»

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الصحة: 202 حالة وفاة الحصيلة النهائية لغرق «مركب رشيد» الصحة: 202 حالة وفاة الحصيلة النهائية لغرق «مركب رشيد»

مركب رشيد أثناء انتشاله

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية لعدد حالات الوفاة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

أوضحت الوزارة في بيان لها أن المركب الغارقة كان على متنها 366 شخصًا، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 164 شخصًا، فيما توفي 202 شخصا آخرين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم التعرف على هوية 92 جثة ، فيما لم يتم التعرف على هوية 110 جثة حتى الآن.

وأضاف أن جثامين الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم ، تم نقل 77 منهم إلى مستشفيات محافظة البحيرة ، و27 جثمان إلى مستشفيات محافظة كفر الشيخ ، و6 جثامين إلى مستشفيات محافظة الإسكندرية.

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