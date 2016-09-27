بنما تطالب واشنطن بتسليم رئيسها السابق مارتينيلي بسبب اتهامات بالتجسس

أعلن مسئول بنمي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طلبت بشكل رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية تسليمها الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي بخصوص الجدل الدائر حول تجسس حكومته على هواتف العشرات من رجال الأعمال والمعارضين وقادة العمال عن طريق بين عامي 2009 و2014، حسبما أفادت قناة “إيه بي سي” الإخبارية اليوم.

وقال مسئول رفيع المستوى – رفض ذكر اسمه للقناة – إن الرئيس الحالي خوان كارلوس فاريلا وإدارته أكدوا اليوم أن قرار ترحيل الرئيس السابق بدأ تنفيذه فعليا.

وعلى الجانب الآخر.. نفى مارتينيلي هذه الاتهامات؛ حيث قال المتحدث الرسمي لويس إدواردو كاماتشو على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إن الطلب في حد ذاته غير قانوني.

وكان الرئيس السابق – البالغ من العمر 63 عاما، ويعيش حاليا في ولاية ميامي الأمريكية – قد استُدعي بعد أن رفض الحضور إلى المحكمة.

أ ش أ