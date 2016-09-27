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الصحة: الحصيلة النهائية لضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد 202 حالة

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الصحة: الحصيلة النهائية لضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد 202 حالة الصحة: الحصيلة النهائية لضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد 202 حالة

>كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية لعدد حالات الوفاة فى حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

 

أوضحت الوزارة، فى بيان لها  اليوم، أن المركب الغارقة كان على متنها 366 شخصا، مشيرة إلى إنقاذ 164 شخصا منهم، فيما توفى 202 شخصا آخرين.

 

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم التعرف على هوية 92 جثة، فيما لم يتم التعرف على هوية 110 جثة حتى الآن.

 

وأضاف مجاهد، أن جثامين الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم، تم نقل 77 منهم إلى مستشفيات محافظة البحيرة، و27 جثمان إلى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، و6 جثامين إلى مستشفيات محافظة الإسكندرية.


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