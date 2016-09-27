صور.. مساعد جوزيه يتفقد ملاعب مركز شباب الجزيرة قبل افتتاح أكاديمية كرة القدم

قام البرتغالي «أنطونيو فيدالجو» مدرب الأحمال البدنية الأسبق بالنادي الأهلي ، ومساعد مانويل جوزيه، بزيارة تفقدية لملاعب مركز شباب الجزيرة ،اليوم الثلاثاء، لمعاينة ملاعب المركز المقرر استضافة تدريبات أكاديمية مانويل جوزيه عليها.

وأشاد فيدالجو بالمستوى المتميز لملاعب مركز شباب الجزيرة، وصالات الأنشطة الرياضية، وصالة اللياقة البدنية، وتوافر كل الامكانيات الرياضية، التي ستساهم في نجاح الأكاديمية.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن استضافة ملاعب مركز شباب الجزيرة لأكاديمية مانويل جوزيه لكرة القدم، والتي سيتم افتتاحها بالمركز يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر القادم للمرحلة السنية من 7 حتى 14 عامًا.

ومن المقرر أن تقام التدريبات أيام السبت والاثنين والأربعاء من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.