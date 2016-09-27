النيابة تأمر بحبس صاحب مزرعة حيوانات العياط بعد قتل نمر لطفلة

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا مدير النيابة، بحبس “عمرو.س” صاحب مزرعة حيوانات بمركز العياط بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل الطفلة أمانى محمد 9 سنوات، عن طريق الخطأ، بعدما هرب نمر مفترس من مزرعته وهجم عليها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطفلة المجنى عليها تدعى أمانى محمد فضيل، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وأنها أصيبت بجرح قطعى فى الرقبة من الجهة اليسرى وجرح غائر فى منطقة البطن، نتيجة افتراسها من قبل النمر الجبلى، وتم نقلها إلى المستشفى العام بالعياط، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن النمر هرب من إحدى المزارع المرخصة من وزارة الزراعة والخاصة بتربية الحيوانات المفترسة والمملوكة لأحد رجال الأعمال، وأنه ضل طريقه حتى وصل إلى المنطقة الجبلية بفكر حميد بمركز العياط، وأعتلى أحد الأشجار وفور رؤيته للطفلة، قفز عليها من أعلى الشجرة، وغرس مخالبه فى رقبتها، وحينما شاهد الأهالى الواقعة هرولوا لنجدة الطفلة، ففر النمر هاربًا.