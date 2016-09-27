الصين تهجر ١٧٤ ألف شخص تأهبا لاستقبال إعصار “ميجى” غدا

قامت السلطات في مقاطعتي فوجيان وشيجيانغ بجنوب شرق الصين، اليوم الخميس، بتهجير نحو 174 ألف شخص، وذلك لضمان وجودهم في أماكن آمنة خوفا من تعرضهم للاذى عندما يحل إعصار “ميجى” على المنطقة غدًا.

وقد عاد حوالي 55 ألف من قوارب الصيد الى الموانئ بالمقاطعتين للاحتماء بها خاصة مع اقتراب الإعصار لسواحل البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن “ميجي” هو الإعصار الـ17 الذي تتعرض له الصين هذا العام، كان حط على اليابسة في هوالين بشرق تايوان اليوم، متسببا في مقتل أربعة أشخاص وإصابة ما يقرب من 270 كما قام بتعطيل حركة المرور، وترك أكثر من 1.9 مليون منزل بدون كهرباء.

وتحسبا من مجئ الإعصار قامت المدارس في خمسة مدن بمقاطعة فوجيان بتعليق الدراسة لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة، كما أعلنت السلطات المحلية تعليق رحلات القطارات وخدمات الحافلات وإلغاء أكثر من 150 رحلة جوية في ثلاثة مطارات رئيسية في المقاطعة.

كان مركز الأرصاد الجوية الصيني قد أصدر، في وقت سابق اليوم تحذيرا باللون البرتقالي، الذي تتراوح قوته بين المتوسط إلى القوى، ضد الأمواج وأخر باللون الأصفر ضد العواصف مع اقتراب إعصار “ميجي”.

ومن المتوقع أن يتحرك “ميجي” من تايوان إلى فوجيان صباح غد، مصطحبا معه الأمطار الغزيرة والعواصف التي ستعاني منها على مدى الأيام الثلاثة المقبلة بمقاطعات فوجيان وتشجيانغ وقوانغدونغ وجيانغشي وآنهوي.

أ ش أ