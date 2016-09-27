الزمالك والطيران والجزيرة يقدمون احتجاجًا ضد الأهلي لدى اتحاد كرة اليد

قدمت أندية الزمالك والجزيرة والطيران احتجاجًا رسميًا لاتحاد كرة اليد ضد النادي الأهلي.

وجاء تقديم الاحتاج على أساس أن النادي الأهلي أشرك عمر ياسين لاعب الزمالك السابق في مباراتين مع الجزيرة والطيران يومي الجمعة والسبت الماضيين، قبل أن يدفع رسوم عدم الممانعة من منطقة الجيزة لمنطقة القاهرة أمس الاثنين، وهو مايعتبر مخالفًا لقانون الاتحاد الذي ينص على اعتبار الفريق مهزوما إذا لم يدفع اللاعب الرسوم المطلوبة قبل أي لقاء.

وذكر نادي الزمالك على موقعه أن إدارة النادي تقدمت بالاحتجاج لأن اللاعب عمر ياسين خاض اللقائيين مع الأهلي وهو لايزال لاعب في الزمالك حيث لم يتم رفع اسمه من منطقة الجيزة حتى أمس.

أ ش أ