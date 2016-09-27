وزير الدفاع يلتقى وفد رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفد رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى، الذى يزور مصر حالياً .

وبحسب بيان المتحدث العسكري تناول اللقاء العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، وأوجه وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية وحلف شمال الأطلنطى ، فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وإستعادة الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وأكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التى تجمع مصر والدول الأعضاء بالحلف ، معرباً عن تطلع مصر إلى مزيد من التعاون المشترك فى العديد من المجالات ، وتبادل الخبرات فى النواحى العسكرية بين مصر وحلف شمال الأطلنطى .

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بجهود مصر وما تبذله قواتها المسلحة فى مكافحة الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وعدد من قادة القوات المسلحة .