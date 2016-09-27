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رئيس جامعة قناة السويس للطلاب الجدد: أنتم القوة المحركة لمستقبل الوطن

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رئيس جامعة قناة السويس للطلاب الجدد: أنتم القوة المحركة لمستقبل الوطن رئيس جامعة قناة السويس للطلاب الجدد: أنتم القوة المحركة لمستقبل الوطن

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، إن النظام والالتزام هما أساسان للتعليم الصحيح، مشددا على ضرورة التفرغ للدراسة وممارسة اﻷنشطة فقط داخل الجامعة والبعد عن الممارسات السياسية والحزبية والتي سوف تفعل فقط من خلال الجامعة عن طريق ندوات التثقيف السياسى.

جاء ذلك خلال تفقده كليات الألسن والآداب والتربية والعلوم والمشاركة فى اليوم التعريفي للطلاب .

 

ورحب الدكتور ممدوح غراب بالطلاب الجدد ودعاهم للمشاركة في اﻷنشطة الطلابية واستغلال الامكانيات التعليمية بالجامعة بجانب المحاضرات، كما أكد على وجوب الشكوى في حالة التضرر من شئ وأن بابه مفتوح للجميع في كل اﻷحوال.

 

 


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