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بالصور..الرقابة الإدارية بالغردقة تشن حملات على المجمعات الاستهلاكية

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بالصور..الرقابة الإدارية بالغردقة تشن حملات على المجمعات الاستهلاكية بالصور..الرقابة الإدارية بالغردقة تشن حملات على المجمعات الاستهلاكية

>البحر الأحمر - عماد عرفة

واصل مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة، حملاته المتتالية على المجمعات الاستهلاكية والتجارية بمدن البحر الأحمر لضبط الأسعار، حيث شن اليوم اليوم الثلاثاء، حملة على عدد من مجمعات السلع الاستهلاكية والسلاسل التجارية الحكومية والخاصة والبقالين التموينين بمدينة الغردقة.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة الرقابة الادارية، حيث ترأس العميد خالد نبيل وكيل مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة،  حملة تفتيشية للمتابعة الميدانية لضبط الأسعار والمخالفات فى المجمعات الاستهلاكية والسلع الغذائية.

 

واستهدفت الحملة التى ترأسها العميد خالد نبيل، وكيل مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة، وشارك فيها عدد من مفتشى الطب البيطرى والتموين والضرائب العامة، أغلب المحال التجارية والاستهلاكية، مؤكدا على أن تلك الحملات حلقة جديدة على طريق تنفيذ استراتيجة متكاملة تشارك فيها هيئات عديدة بالدولة، من بينها الرقابة الإدارية لمواجهة غلاء الأسعار وفق جدول زمنى محدد.

 

 

 

 

 


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