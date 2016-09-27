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جامعة القناة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإندونيسية سونان كاليجاكا

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جامعة القناة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإندونيسية سونان كاليجاكا جامعة القناة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإندونيسية سونان كاليجاكا

>الإسماعيلية - جمال حراجى

وقع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور يوديان واحيودى مدير جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية الإندونيسية، اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين فى مجال التعليم والنشاطات المتصلة به، فى حضور الدكتور حسن يوسف مدير مركز البحوث والدراسات الإندونيسية ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قناة السويس.

 

وقال، بيان للجامعة اليوم، إنه تم الاتفاق على التعاون بين الجامعتين فى مجال البحث العلمى والتعليم والخدمة الاجتماعية وتبادل الخبرات بينهما وإتاحة النشر العلمى فى المجلات العلمية المحكمة.

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، أن هذه الاتفاقية تأتى امتدادا وتطويرا للعلاقات المتميزة بين الشعبين المصرى والإندونيسى والتعاون الكبير بين جامعة قناة السويس والجامعات الإندونيسية.

 

وعقب توقيع الاتفاقية قام الوفد بزيارة للدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذى أكد اهتمام الجامعة بعقد هذه الاتفاقيات، وقام بشرح أهم الكليات بالجامعة وفرص التعاون بينها وبين الكليات الإسلامية الإندونيسية.

 

والتقى الوفد بالدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قدموا لها التهانى لتوليها منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واصطحب الدكتور حسن يوسف الوفد لزيارة مركز الدراسات والبحوث الاندونيسية والتقى بالطلاب الإندونيسيين الدارسين بالجامعة.


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