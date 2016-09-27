دراسة: الأشخاص المصابون بسمنة البطن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة نشرت فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن بعض أنواع الدهون مثل دهون البطن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من غيرها. وأوضح الباحثون أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ترتفع إلى مستويات عالية عندما تترافق مع الدهون فى البطن مقارنة بالدهون تحت الجلد مباشرة.

وقال الباحثون إن 1 من كل 4 وفيات فى الولايات المتحدة نتيجة لأمراض القلب، وغالبية عوامل خطر أمراض القلب والشرايين تشمل: ارتفاع ضغط الدم، الكولسترول، وزيادة الوزن والسمنة وتعاطى التبغ، وقلة النشاط البدنى، ومرض السكر.

وأكد الباحثون أن 70% من مرضى القلب من البالغين فيىالولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن وأكثر من الثلث يعانون من السمنة المفرطة، حيث إن منطقة توزيع الدهون هى عامل رئيسى لتعرض الشخص لأمراض القلب.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن الأفراد الذين يحملون الدهون الزائدة فى البطن خصوصا حول الخصر، يواجهون خطر أكبر من الإصابة بأمراض القلب، مقارنة مع الأشخاص الذين لديهم الدهون فى أماكن أخرى. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الحالى.