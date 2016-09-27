مباشر #ليلة الأبطال - قمة بين دورتموند وريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا وأبرزها بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني.

ويستضيف بروسيا دورتموند الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري الأبطال على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويلعب ريال مدريد مع دورتموند في المجموعة السادسة رفقة سبورتنج لشبونة البرتغالي وليجا وارسو البولندي.

بجانب باقي مباريات اليوم من دوري الأبطال في مختلف المجموعات.

ق 17: رونالدو يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى دورتموند.

ق 14: كريم بنزيمه يهدر انفرادا لريال مدريد.

ق13: تسديدة من على حدود منطقة الجزاء عن طريق داني ألفيش لاعب يوفنتوس لكن مرت بعيداً عن مرمى زغرب.

ق 10: خطورة من دورتموند على مرمى ريال مدريد.

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