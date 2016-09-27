أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين والنيابة العامة تستأنف -
«ميني» تحدد موعد الكشف عن «كانتري مان» -
تدريبات تأهيليه لمايوكا في مران الزمالك -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النائب/محمد أبو حامد يكشف سبب منع صدور قانون لتجريم "ختان الإناث" -
«13 معلومة» مثيرة تكشف لأول مرة عن ” أبو البراء وأبو إسحاق ” مفجري كنيستي الإسكندرية وطنطا .. " سافر للعمل بالكويت عام 2016 أبعده أمن الدولة الكويتي وسلمه لنظيره المصري " -
النائب/ محمد أبو حامد: تطوير الأزهر نقطة الانطلاق لتجديد الخطاب الديني -
متصلة تروي عن كارثة متوقعة لكنيسة في الرحاب.. والجندي: "دي مصيبة" -
انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - بعد كارثة تليجراف.. إقالة ألاردايس من تدريب منتخب إنجلترا

Google+ Print
رسميا - بعد كارثة تليجراف.. إقالة ألاردايس من تدريب منتخب إنجلترا رسميا - بعد كارثة تليجراف.. إقالة ألاردايس من تدريب منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقالة سام ألاردايس المدير الفني للمنتخب بعد التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي تليجراف حول استغلال ألاردايس لمنصبه في الحصول على رشوة.

كارثة إنجليزية - اتهام ألاردايس بقبول رشوة للتحايل على القوانين.. واحالته للتحقيق

تقرير في الجول - سام ألاردايس واتهامات الفساد والرشوة.. ليست المرة الأولى

وعقد جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد اجتماعا طارئا مع ألاردايس في ملعب ويمبلي اليوم الثلاثاء للتحقيق معه بشأن هذه الواقعة.

في أول تصريح له عقب الرحيل عن قال سام: "كان شرف كبير لي أن يتم تعييني مدربا للمنتخب وأشعر بخيبة أمل بعد الرحيل".

وتولى ألاردايس البالغ من العمر 61 عاما تدريب منتخب إنجلترا بعد نهاية بطولة الأمم الأوروبية 2016 السابقة خلفا لروي هودجسون.

وقاد ألاردايس منتخب إنجلترا في مباراة واحدة فقط في تصفيات كأس العالم 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق