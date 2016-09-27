رسميا - بعد كارثة تليجراف.. إقالة ألاردايس من تدريب منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقالة سام ألاردايس المدير الفني للمنتخب بعد التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي تليجراف حول استغلال ألاردايس لمنصبه في الحصول على رشوة.

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وعقد جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد اجتماعا طارئا مع ألاردايس في ملعب ويمبلي اليوم الثلاثاء للتحقيق معه بشأن هذه الواقعة.

في أول تصريح له عقب الرحيل عن المنتخب قال سام: "كان شرف كبير لي أن يتم تعييني مدربا للمنتخب وأشعر بخيبة أمل بعد الرحيل".

وتولى ألاردايس البالغ من العمر 61 عاما تدريب منتخب إنجلترا بعد نهاية بطولة الأمم الأوروبية 2016 السابقة خلفا لروي هودجسون.

وقاد ألاردايس منتخب إنجلترا في مباراة واحدة فقط في تصفيات كأس العالم 2018.