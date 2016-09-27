خبير مصري عالمي يجرى 12 جراحة بمركز أورام أسوان مجانًا

استقبل مركز أورام أسوان الخبير العالمي الدكتور «نادر نبيل حنا» استاذ جراحات الأورام بجامعة «ميريلاند» الأمريكية، والمصنف كأحد أفضل عشر جراحي أورام بالعالم.

وقال الدكتور علي صبحي مدير مركز أورام أسوان إن زيارة الدكتور نادر نبيل تأتى في إطار مبادرة طيور الطب المهاجرة، التي تتبناها وزارتي الصحة والسكان ووزارة والهجرة، من أجل الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين المهاجرين في الخارج.

وأضاف الدكتور علي أن الدكتور نادر نبيل سيقوم خلال زيارته والتي تستمرحتى يوم 30 من الشهر الجاري بمناظرة 60 مريضًا تم تجهيزهم وإعدادهم، بالإضافة إلى إجراء 12 عملية بالمجان للحالات الصعبة.