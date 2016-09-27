نشرة ONA| الغد العربي تتعاقد مع زاهي حواس.. تامر أمين والرداد ضيوف CBC.. نيللي كريم ضيفة «SNL»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعاقدت قناة الغد العربي، مع وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، على تقديم برنامج تحت عنوان «كاشف الأسرار»، وهو أول برنامج للقناة عن الآثار المصرية بين الماضي و الحاضر.. للمزيد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على شاشة CBC، الفنان حسن الرداد، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامي تامر أمين.. للمزيد

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن اختيارها للإعلامية منى الشاذلي، كأول سفيرة لقطاع التعليم لصالح المؤسسة، وذلك خلال الاحتفالية السنوية السادسة للقطاع، والتي أقيمت بالأمس لتكريم أوائل الطلاب خريجي البرامج التعليمية المختلفة، التي تدعمها المؤسسة.. للمزيد

يستضيف برنامج «SNL بالعربي»، والذي يذاع على Osn ياهلا، خلال حلقة السبت المقبل، الفنانة نيللي كريم وفرقة مسار إجباري.. للمزيد

يواصل الإعلامي محمد مصطفي شردي، مقدم برنامج «يوم بيوم»، على قناة النهار اليوم، فتح ملف الفساد في إدارة الأوقاف المصرية، ويستضيف عاطف عثمان مدير عام الأوقاف والمحاسبة السابق.. للمزيد

في إطار تفعيل العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، قام رئيس التليفزيون مجدي لاشين، بعقد اجتماع مع وفد كوري يرأسه القنصل الاقتصادي الكوري والمستشار الإعلامي للسفارة، ورئيس المركز الثقافى الكوري، وذلك لبحث تفاصيل المنحة المقدمة من هيئة المنح الكورية koika، والخاصة بتطوير بث البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.. للمزيد