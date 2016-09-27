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نشرة ONA| الغد العربي تتعاقد مع زاهي حواس.. تامر أمين والرداد ضيوف CBC.. نيللي كريم ضيفة «SNL»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تعاقدت قناة الغد العربي، مع وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، على تقديم برنامج تحت عنوان «كاشف الأسرار»، وهو أول برنامج للقناة عن الآثار المصرية بين الماضي و الحاضر.. للمزيد

زاهي حواس

زاهي حواس

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على شاشة CBC، الفنان حسن الرداد، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامي تامر أمين.. للمزيد

حسن الرداد - أرشيفية

حسن الرداد – أرشيفية

أعلنت مؤسسة الخير، عن اختيارها للإعلامية منى الشاذلي، كأول سفيرة لقطاع التعليم لصالح المؤسسة، وذلك خلال الاحتفالية السنوية السادسة للقطاع، والتي أقيمت بالأمس لتكريم أوائل الطلاب خريجي البرامج التعليمية المختلفة، التي تدعمها المؤسسة.. للمزيد

منى الشاذلي

منى الشاذلي

يستضيف برنامج «SNL بالعربي»، والذي يذاع على Osn ياهلا، خلال حلقة السبت المقبل، الفنانة نيللي كريم وفرقة مسار إجباري.. للمزيد

نيللي كريم

نيللي كريم

يواصل الإعلامي محمد مصطفي شردي، مقدم برنامج «يوم بيوم»، على قناة النهار اليوم، فتح ملف الفساد في إدارة الأوقاف المصرية، ويستضيف عاطف عثمان مدير عام الأوقاف والمحاسبة السابق.. للمزيد

الإعلامي محمد مصطفي شردي

الإعلامي محمد مصطفي شردي

في إطار تفعيل العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، قام رئيس التليفزيون مجدي لاشين، بعقد اجتماع مع وفد كوري يرأسه القنصل الاقتصادي الكوري والمستشار الإعلامي للسفارة، ورئيس المركز الثقافى الكوري، وذلك لبحث تفاصيل المنحة المقدمة من هيئة المنح الكورية koika، والخاصة بتطوير بث البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى.. للمزيد

مبنى ماسبيرو

مبنى ماسبيرو

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