هيئة الرقابة الروسية: بدء استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر 1 أكتوبر

أعلنت هيئة الرقابة الروسية أنه سيتم إزالة الحظر المفروض على الفاكهة والخضراوات المصرية يوم 1 أكتوبر المقبل، موضحة أنه سيتم استيراد الفواكه والخضراوات من مصر وإلغاء القيود التى تم فرضها يوم 22 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس” أنه سيتم استيراد الفاكهة والخضروات ماعدا البطاطس.

وكانت قد أعلنت يوليا ميلانو المتحدثة باسم هيئة الرقابة الروسية، أن روسيا سوف تستأنف استيراد جميع الفاكهة والخضروات من مصر، باستثناء البطاطس.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة الرقابة الروسية، أنه عقب الاجتماع مع الجانب المصرى توصلت الأطراف إلى اتفاق على استئناف المنتجات النباتية من مصر إلى روسيا، باستثناء البطاطس التى يجب أن تتوافق مع جميع متطلبات الاتحاد الروسى.

ووفقا لها، فقد اتفق الطرفان على أنه سيزور وفد روسى من الخبراء مصر فى أكتوبر ونوفمبر 2016، لتقييم التدابير المتخذة ليتوافق تصدير البطاطس مع متطلبات الصحة النباتية الروسية.