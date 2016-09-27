الإفراج عن إسلام البحيري بعد قضائه مده حبسه

قال المستشار جميل سعيد محامي الإعلامي «إسلام البحيري» إنه سوف يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنه، غدًا الأربعاء، من سجن مزرعة طرة، وذلك لانقضاء مدة حبسه في القضية التي اتهم فيها بازدراء الأديان.

وكانت محكمة النقض قد أيدت في يوليو الماضي عقوبة حبس الإعلامي إسلام بحيري بالحبس لمدة سنة لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي.

وكانت محكمة مستأنف مصر القديمة، قد قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث والإعلامي إسلام بحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة.