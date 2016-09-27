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"الحماية المدنية" تنظم ورشة عمل لتعزيز التعاون مع إدارات الجمهورية

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"الحماية المدنية" تنظم ورشة عمل لتعزيز التعاون مع إدارات الجمهورية "الحماية المدنية" تنظم ورشة عمل لتعزيز التعاون مع إدارات الجمهورية

>كتب عبد الرحمن سيد

نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير للحماية المدنية ورشة عمل داخل مقر الإدارة بمدينة نصر للوقوف على العقبات والمشكلات التى تواجه الإدارات أثناء عملها وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات والإدارات على مستوى الجمهورية.

ألقى المحاضرات مجدى أيوب المحافظ السابق لقنا واللواء نادر نعمان واللواء محمد السيد واللواء عمرو أبو العطا واللواء أحمد عبد الفتاح، خلال ورشة العمل بإشراف اللواء مجدي الشلقاني مساعد الوزير للحماية المدنية وبرعاية اللواء محمد خالد يوسف مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

 

 

 

 

 


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