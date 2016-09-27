في الشهر السادس..جهازه الهضمي وقدرته على التنفس..قليلة

يثبت حملك والحمد لله، وتبدأين بترقب كل حركة يقوم بها جنينك، يتابع تغيرات هذا الشهر معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والتوليد

* في الشهر السادس يزداد طول الجنين ليصبح حوالي أربع عشرة بوصة، وفي نفس الوقت يبدأ في تجميع بعض الدهون تحت جلده..وهكذا يزداد وزنه

* يبدأ في تكوين براعم أسنانه الدائمة، وذلك في منطقة أعلى من اللثة خلف براعم الأسنان اللبنية

* أهم صفة يتميز بها الجنين الذي يبلغ عمره ستة شهور هي قدرته على التنفس بانتظام لعدة أيام إذا ولد وهو في هذا العمر؛ بل ويكون لديه فرصة العيش إذا وضع داخل حضانة مناسبة

* الجهاز الهضمي في هذا العمر والقدرة على التنفس في مستوى أقل من المعتاد إذا تمت المقارنة مع مقدرة المولود الكامل على أداء هذه الوظائف

* إذا تمت الولادة في هذا الشهر من الحمل فإن الجنين يكون ضعيفا، ولذلك فانه يمر إلى الحياة الخارجية بسهولة