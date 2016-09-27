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خبير عسكري: روسيا تراهن دائمًا على الوقت في الأزمة السورية

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خبير عسكري: روسيا تراهن دائمًا على الوقت في الأزمة السورية خبير عسكري: روسيا تراهن دائمًا على الوقت في الأزمة السورية

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، ركن هشام جابر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، ركن هشام جابر، اليوم الثلاثاء، إن توغل الجيش السوري فى البلدة القديمة والسيطرة علي حي الفرافرة والهجوم علي الأحياء الشرقية جاء متوقعًا منذ فشل الهدنة، حيث اتفق الجميع على أن القرار الروسي قد اتخذ مع الحلفاء الروس بإحكام الحصار علي حلب الشرقية دون عودة للقرار وقصفها بشكل متصاعد تمهيدًا ليخرج منها المسلحين، أو يطلب الجانب الأمريكي معابر لخروج المسلحين.

وأضاف جابر خلال لقائه على شاشة “الغد” ، أن الروس يراهنون دائمًا على الوقت، وفى نفس السياق بدأو فى الدخول إلى حلب بطريقة القدم بمعني الدخول من حي إلى حي من 4 جهات.

وأشار جابر إلي أن ما يحسن الموقف السوري فى المفاوضات هو استعادة حلب الشرقية بأكملها، وهناك معارك على الأرض، موضحاً أن هناك حالة مأساوية بشأن المدنيين حيث يفتقدون للمأوى والغذاء.

 

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