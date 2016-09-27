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«القرموطي» يظهر بحقن الـ rh المختفية من الأسواق علي الهواء

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«القرموطي» يظهر بحقن الـ rh المختفية من الأسواق علي الهواء «القرموطي» يظهر بحقن الـ rh المختفية من الأسواق علي الهواء

جابر القرموطي _ أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، في حلقة اليوم علي قناة العاصمة الجديدة، بحقن الـ rh والتي إختفت من الأسواق في الفترة الأخيرة.

وقال الكاتب الصحفي محمد راضي، بجريدة الأخبار”، إن حوالي 2 ملايين سيدة في تعاني بسبب نقص حقن الـ rh.

وأضاف في مداخله هاتفية ، “بحثت عن الحقنة يوم كامل في كل صيدليات مصر الجديدة ومدينة نصر والدقي، ومناطق أخري، ولم أجدها”.

وتابع : نصحني بعض الأطباء بالبحث عن الحقيقة في بعض الصيدليات الخاصة، وبالفعل وجدتها، ولكنهم رفضوا اعطائها لي إلا بعد أن تقضي زوجتي ليلة كاملة مقابل 800 جنيه ، حتي أستطيع الحصول عليها .

وقالت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “فاكسيرا” لنقل الدم، إن هناك نقص في حقن الـ rh من فترة بسبب الدولار، مؤكدة أن الحقن و4 مشتقات أخري لا يتم إنتاجهم في مصر ، ومن ثم مختفين من الأسواق.

وأشارت إلي أننا نحتاج إلي 6 ملايين دولار لشراء حقن الـ rh ، كما نحتاج إلي 90 مليون دولار سنويا، لإستيراد كل الأمصال من الخارج .

وحذرت “حسين”، من إستخدام المواطنين لحقن الـ rh المهربة ، ويطلق عليها rh الكولومبية ، لأنها مضرة جدا بالصحة.

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