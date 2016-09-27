مسلحون مجهولون يقتلون صحفيا في العاصمة الصومالية

قام مسلحون مجهولون بقتل صحفي في العاصمة الصومالية مقديشو، وبحسب ما ذكر زميله المنتج عبد الرازق تورياري، فأن عبد العزيز محمد علي حاجي، مراسل راديو شابيلي تعرض لإطلاق النار من قبل مسلحين ليلقى مصرعه فيما كان في طريقه إلى منزله اليوم الثلاثاء .

وذكر راديو شابيلي أن الصومال واحدة من أخطر دول العالم على العاملين في مجال الإعلام ، وتقول المنظمات الحقوقية إن كلا من المتشددين الإسلاميين والحكومة لديهما أسباب لاستهدافهم.

ويعد حاجي هو الصحفي الثاني الذي يتعرض للقتل في الصومال هذا العام. ففي يونيو الماضي قتل مسلحون بوحشية ساجال عثمان، وهي منتجة لمحطة راديو تديرها الدولة في مقديشيو.

وتعرض ثلاثة صحفيين للقتل العام الماضي، بينهم واحد في تفجير أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسئوليتها عنه. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 59 صحفيا قتلوا في الصومال منذ عام 1992، وذلك إثر انزلاق الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في دائرة الفوضى.

أ ش أ