قطع الكهرباء عن 6 بازارات سياحية بالأقصر لعدم دفع الايجار

قطعت إحدى الشركات السياحية المالكة لمجموعة من الفنادق بالأقصر، الكهرباء عن 6 بازارات سياحية، لتأخر أصحابها عن سداد الايجارات منذ قيام ثورة 25 يناير.

وناشد أصحاب البازارات محافظ الأقصر محمد بدر بالتدخل لحل أزمة الايجارات المتأخرة، وتخفيض قيمتها، نظرًا للركود السياحي، وعدم قدرة المستأجرين على السداد.

وقال أصحاب هذه البازارات السياحية إنهم مستأجرين من شركة «ترافكو» السياحية.

وأوضحوا أنهم تفاوضوا مع الشركة المالكة لتخفيض قيمة الايجارات، نظرًا للركود السياحي الذي تعيشه محافظة الأقصر، منذ قيام ثورة يناير، إلا أن هذه المفاوضات باءت بالفشل، الأمر الذي انتهى إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة لم يفصل القضاء فيها بعد.